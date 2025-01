Arranca a 15 de junho o novo modelo do Mundial de Clubes, no qual participam FC Porto e Benfica, e Pepe antecipou o se pode esperar da competição, defendendo que os dragões vão «honrar» a competição.

O antigo central dos azuis e brancos garante que o Mundial de Clubes vai trazer «prestígio ao clube e a Portugal» e destaca o duelo com o Palmeiras, de Abel Ferreira, como um dos mais especiais para o FC Porto na prova.

«Foi um privilégio ter contribuído para que o FC Porto marcasse presença neste Mundial de Clubes, que traz prestígio ao clube e a Portugal. Tenho a certeza de que o clube vai honrar esta competição como sempre fez», referiu, em declarações à DAZN.

«Palmeiras? De certeza que será um orgulho para o Abel defrontar o FC Porto e vice-versa, lembro-me do Abel como jogador, era um lateral direito que não tinha muita técnica, mas compensava no trabalho. Ocupava bem os espaços e lia muito bem o jogo, as equipas do Abel têm essa identidade dele enquanto jogador», acrescentou.

Assista aqui às declarações de Pepe: