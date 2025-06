A poucos dias da estreia no Mundial de Clubes, Zé Pedro vinca que o plantel portista pretende «honrar a história do FC Porto», um clube que «dispensa apresentações e procura entrar em qualquer competição para ganhar».

Em declarações aos canais oficiais dos dragões, o defesa-central, de 28 anos, revelou que «as sensações têm sido muito boas» em Nova Jérsia, nos Estados Unidos da América, país onde vai decorrer o evento entre os dias 14 de junho e 13 de julho.

O apoio sentido pela comitiva portista em solo norte-americano foi uma boa surpresa. «Não esperávamos ver tanta gente e isso faz-nos sentir um pouco mais em casa», confessou o jogador.

Sobre o Mundial de Clubes, «o FC Porto vai enfrentar a competição como enfrenta qualquer outra, jogo a jogo, procurando sempre a vitória porque é disso que somos feitos e é disso que vivemos», referiu Zé Pedro.

A estreia no torneio acontece no próximo domingo (23:00), frente ao Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira. «É uma equipa valiosa. Acredito que será um jogo com respeito de parte a parte, porque estamos a falar de dois clubes verdadeiramente grandes. Vamos encarar o jogo com o máximo de respeito, mas queremos ganhar», vincou.

«É sempre um orgulho vestir esta camisola e ter este símbolo ao peito», partilhou ainda Zé Pedro, que deixou uma mensagem aos adeptos portistas: «Espero que torçam muito por nós, com muita força, porque vamos fazer de tudo para honrar o FC Porto e as suas gentes».

O FC Porto integra o Grupo A do Mundial de Clubes, juntamente com Palmeiras (15 de junho, 23:00), Inter Miami (19 de junho, 20:00) e Al Ahly (24 de junho, 2:00).