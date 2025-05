A FIFA anunciou esta quinta-feira a data do play-in de acesso ao Mundial de Clubes entre o América do México e o Los Angeles FC de forma a ocupar o lugar do Club León, do ex-FC Porto James Jodríguez.

A formação mexicana tinha sido excluída devido às regras de multipropriedade no dia 21 de março, pois o dono do clube é o mesmo do Pachuca, outro participante na competição. Esta situação acabou por abriu uma vaga no grupo D, de Flamengo, Espérance de Tunis e Chelsea.

Cerca de uma semana depois, a própria FIFA, através do porta-voz, referiu que estava em cima da mesa um play-in entre o Los Angeles FC e o América pois os norte-americanos «foram vice-campeões da Taça dos Campeões da Concacaf de 2023, que o León venceu. O América participaria porque é a equipa mais bem classificada da Concacaf no ranking do Mundial de Clubes da FIFA». Ora, esta partida foi mesmo confirmada no início de maio.

A data foi anunciada esta quinta-feira e o jogo vai mesmo acontecer no BMO Stadium, em Los Angeles, no próximo dia 31 de maio. O duelo vai acontecer na forma de uma eliminatória. Caso se verifique um empate no final dos 90 minutos seguir-se-á um prolongamento e, se mesmo assim houver igualdade no marcador, o vencedor do play-in será decidido por grandes penalidades.

O Mundial de Clubes vai decorrer entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos e conta com a presença de FC Porto e Benfica.