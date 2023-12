A FIFA esclareceu neste domingo os detalhes do Mundial de Clubes de 2025, tendo confirmado que FC Porto e Benfica são duas das 32 equipas que vão marcar presença na prova que vai realizar-se nos Estados Unidos entre 15 de junho e 13 de julho.

Na explicação dos critérios de apuramento para a prova que vai passar a ser realizada a cada quatro anos, o organismo máximo do futebol mundial refere que nas contas do apuramento serão tidos em conta os desempenhos desportivos nas principais competições continentais, com sistema de pontuação que varia consoante vitórias e empates em jogos, bem como apuramentos para fases seguintes.

O formato da competição será composto por oito grupos de quatro equipas que vão defrontar-se entre elas. O modelo é idêntico ao dos Mundiais de futebol, que apura os dois primeiros classificados. Não haverá jogo de atribuição do terceiro lugar.

Das 32 equipas que vão marcar presença no Mundial 2025, 12 são da Europa, seis da América do Sul, quatro da América do Norte, Central e Caraíbas, quatro de África, quatro da Ásia e uma da Oceania e uma do país organizador.

OS CLUBES JÁ CONFIRMADOS NO MUNDIAL DE CLUBES DE 2025:

EUROPA

Via caminho dos campeões (como vencedores recentes da Liga dos Campeões) - quatro equipas

Chelsea (2020/21)

Real Madrid (2021/22)

Manchester City (2022/23)

Ainda por confirmar (2023/24)

Via ranking (8 equipas)

Bayern Munique

PSG

Inter Milão

FC Porto

Benfica

Ainda por confirmar

Ainda por confirmar

Ainda por confirmar

AMÉRICA DO SUL

Via caminho dos campeões (como vencedores recentes da Taça Libertadores) - quatro equipas

Palmeiras, Brasil (2021)

Flamengo, Brasil (2022)

Fluminense, Brasil (2023)

Ainda por confirmar (2024)

Via ranking (duas equipas)

Ainda por confirmar

Ainda por confirmar

ÁFRICA

Via caminho dos campeões (como vencedores recentes da Liga dos Campeões de África) - três equipas

Al Ahly SC, Egito (2020/21 e 2022/23)

Wydad, Marrocos (2021/22)

Ainda por confirmar (2023/24)

Via ranking (uma equipa)

Ainda por confirmar

ÁSIA

Via caminho dos campeões (como vencedores recentes da Liga dos Campeões da Ásia) - três equipas

Al Hilal, Arábia Saudita (2021)

Urawa Red Diamonds, Japão (2022)

Ainda por confirmar (2023/24)

Via ranking (uma equipa)

Ainda por confirmar

AMÉRICA DO NORTE, CENTRAL E CARAÍBAS

Via caminho dos campeões (como vencedores da Taça dos Campeões da CONCACAF) - quatro equipas

Monterrey, México (2021)

Seattle Sounders, Estados Unidos (2022)

Club León, México (2023)

Ainda por confirmar (2024)

OCEANIA

Via ranking (uma equipa)

Auckland City FC, Nova Zelândia

