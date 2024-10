Agora é oficial! O Inter de Miami de Lionel Messi vai mesmo disputar o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, em junho e julho de 2025.

A FIFA anunciou, este domingo, a lista de clubes que vão disputar a competição, faltando neste momento apenas uma equipa para completar as 32, onde já constam os nomes de Benfica e FC Porto.

A equipa norte-americana gerida por David Beckham, onde além de Messi atuam Jordi Alba, Sergio Busquets e Luis Suárez entra na vaga da Major League Soccer após a conquista da Supporters’Shield, troféu para melhor equipa da fase regular da Liga norte-americana.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, esteve este sábado na celebração da conquista do título, em Miami, e anunciou a presença da equipa no Mundial de Clubes, com um bónus: «Como equipa anfitriã do Mundial, vocês terão a honra de abrir o torneio e disputarem o jogo inaugural, no Hard Rock Stadium, aqui em Miami, diente de 65 mil espectadores.»

Neste momento, falta apenas conhecer a última equipa apurada para a nova competição e que preencherá uma das vagas destinadas à CONMEBOL. Entre as candidatas estão Peñarol (Uruguai), Atlético Mineiro e Botafogo (Brasil), se vencerem a Taça Libertadores. Caso seja o River Plate (já apurado para o Mundial) a vencer a competição continental da América do Sul, a vaga sobra então para os paraguaios do Olímpia de Assunção, pelo posicionamento no ranking da confederação.

O Mundial de clubes disputa-se de 15 de junho a 13 de julho de 2025, terá 12 estádios como sede e 63 jogos disputados.