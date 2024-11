A Libertadores conquistada por Artur Jorge, ao leme do Botafogo, encerrou o lote de participantes no Mundial de Clubes, a disputar no próximo verão nos Estados Unidos.

Além do Botafogo, o Brasil conta também com Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Quanto ao futebol sul-americano, River Plate, Boca Juniors, Pachuca, León e Monterrey serão os outros participantes.

Antes de olhar aos participantes europeus, de referir que Al Ahly (Egito), Casablanca (Marrocos), Esperánce (Tunísia), Al Ahli (Arábia Saudita), Auckland City (Austrália), Urawa Reds (Japão), Al Ain (Emirados Árabes Unidos), Ulsan (Coreia do Sul), Inter Miami (EUA), Seattle Sound. (EUA) e Soundowns (África do Sul) também estarão na prova.

Desde a Europa vão viajar FC Porto, Benfica, Atlético Madrid, Real Madrid, Juventus, Inter Milão, Dortmund, Bayern Munique, Manchester City, Chelsea, PSG e Salzburgo.

A fase de grupos do Mundial de Clubes será sorteada às 18h de quinta-feira, em Miami. A prova decorrerá de 15 de junho a 13 de julho de 2025, entre 11 cidades norte-americanas.

A LISTA TÁ FECHADA! O BOTAFOGO FOI O ÚLTIMO TIME A SE CLASSIFICAR PRO SUPER MUNDIAL! 🔥🔥🔥 Esse campeonato aí promete demais! #Libertadores2024 pic.twitter.com/1svgRklgfD — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 30, 2024

Botafogo na Taça Intercontinental

Quanto à Taça Intercontinental, que reúne os campeões de cada continente, o Botafogo espreita um duelo com o Real Madrid. Para tal, o «Fogão» terá de levar a melhor sobre o Pachuca (11 de dezembro) e o Al Ahly (14 de dezembro).

O Real Madrid tem acesso direto à final, agendada para 18 de dezembro. A competição – até 2023 equivalente ao Mundial de Clubes – será disputada em Doha, no Qatar.

PREPARADO PARA O 11 DE DEZEMBRO? 🇧🇷🇲🇽 Botafogo x Pachuca pelo Dérbi das Américas valendo vaga nas semifinais da Copa Intercontinental de 2024. #Libertadores2024 pic.twitter.com/HNugkvaO9v — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 30, 2024