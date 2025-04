A FIFA divulgou, esta segunda-feira, a lista completa de árbitros para o Mundial de Clubes e o principal destaque é a ausência de qualquer juíz português. Ao todo estarão na prova 35 árbitros e 24 no VAR.

Benfica e FC Porto irão participar na competição, que decorre entre os dias 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.

Confira aqui a lista completa dos árbitros:

Omar Al Ali (Emirados Árabes Unidos)

Ramon Abatti - Brasil

Iván Barton (El Salvador)

Djahane Beida (Mauritânia)

Juan Gabriel Benítez (Paraguai)

Espen Eskas (Noruega)

Alireza Faghani (Austrália)

Salman Falah (Qatar)

Yael Falcón Pérez (Argentina)

Drew Fischer (Canadá)

Cristian Garay (Chile)

Mustapha Ghorbal (Argélia)

Mutaz Ibrahimi (Jordânia)

Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nova Zelândia)

István Kovács (Roménia)

François Letexier (França)

Ma Ning (China)

Danny Makkelie (Países Baixos)

Szymon Marciniak (Polónia)

Said Martínez (Honduras)

Jean Jacques Ndala (RD Congo)

Glenn Nyberg (Suécia)

Mario Ortíz (Guatemala)

Tori Penso (EUA)

César Ramos (México)

Wilton Sampaio (Brasil)

Issa Sy (Senegal)

Ilgiz Tantashev (Uzbequistão)

Anthony Taylor (Inglaterra)

Gustavo Tejera (Uruguai)

Facundo Tello (Argentina)

Clement Turpin (França)

Jesús Valenzuela (Venezuela)

Slavko Vincic (Eslovénia)

Felix Zwayer (Alemanha)

Os árbitros escolhidos para o VAR:

Khamis Al-Marri (Qatar)

Mahmoud Ashour (Egito)

Ivan Bebek (Croácia)

Jerome Brisard (França)

Bastian Dankert (Alemanha)

Carlos Del Cerro Grande (Espanha)

Marco Di Bello (Itália)

Rob Dieperink (Holanda)

Hamza El Fariq (Marrocos)

Shaun Evans (Austrália)

Nicolas Gallo (Colômbia)

Leodan González (Uruguai)

Tatiana Guzman (Nicarágua)

Alejandro Hernandez (Espanha)

Tomasz Kwiatkowski (Polónia)

Juan Lara (Chile)

Hernan Carlos Mastrangelo (Argentina)

Fu Ming (China)

Erick Miranda (México)

Obaid Khadim Mohammed (Emirados Árabes Unidos)

Guillermo Pacheco (México)

Juan Soto (Venezuela)

Bram Van Driessche (Bélgica)

Armando Villarreal (Estados Unidos)

Congratulations to the 117 match officials who will be heading to the @FIFACWC! 👏#TakeItToTheWorld pic.twitter.com/FeOMqBEDx1