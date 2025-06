A FIFA anunciou esta quarta-feira já ter vendido cerca de 1,5 milhões de ingressos para o Mundial de clubes, que começou no sábado nos Estados Unidos, indicando que os oito primeiros jogos tiveram uma assistência média de 42.500 espetadores, mas a verdade é que o organismo teve de recorrer a promoções para evitar cadeiras vazias.

Em comunicado, o organismo refere que os oito encontros tiveram um total de 340 mil espetadores, sendo que o jogo inaugural entre o anfitrião Inter Miami e os egípcios do Al Ahly (0-0) foi visto ao vivo por 60 mil pessoas e a partida entre o Paris Saint-Germain e o Atlético Madrid (4-0), por 80 mil.

Segundo o organismo máximo do futebol mundial, os ingressos mais procurados são os dos jogos Real Madrid-Pachuca, Bayern Munique-Boca Juniors, do grupo do Benfica, e ainda o Flamengo-Chelsea.

«Cada um desses jogos deve atrair mais de 50 mil espetadores», acrescenta a FIFA.

Para impulsionar a competição e evitar que alguns dos maiores estádios pareçam demasiado vazios, como na partida entre o Chelsea e o Los Angeles FC, à qual assistiram cerca de 22 mil pessoas num estádio com capacidade para 70 mil, a FIFA ofereceu promoções para a compra de determinados ingressos.

Segundo a organização, estes benefícios na compra de bilhetes deverão manter-se ao longo da prova.

O Mundial de clubes está a ser disputado num formato inédito para 32 equipas, sendo 12 europeias, entre as quais Benfica e FC Porto, 11 da América e outras nove dos continentes africano, asiático e oceânico.