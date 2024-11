O sorteio da fase de grupos do Mundial de Clubes – a disputar nos Estados Unidos da América no verão de 2025 – está marcado para as 18h de 5 de dezembro (quinta-feira).

Os oito grupos vão contar com quatro equipas, sendo Benfica e FC Porto os representantes do futebol português.

De recordar que a prova conta também com Real Madrid, Atlético de Madrid, PSG, Chelsea, Manchester City, Inter Milão, Dortmund, Bayern Munqiue, Juventus, Salzburgo, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, River Plate, Boca Juniors, Monterrey, León, Seattle Sounders, Pachuca, Inter Miami, Al Hilal, Al-Ahly, Wydad Casablanca, Mamelodi Sundowns, Espérance, Urawa Red Diamonds, Al Ain, Ulsan Hyundai e Auckland City.

Conforme recordou a FIFA nesta segunda-feira, a prova reúne 32 participantes, faltando conhecer o vencedor da Libertadores, Botafogo ou Atlético Mineiro, numa final agendada para 30 de novembro.

O Mundial de Clubes será disputado entre 11 cidades norte-americanas, de 15 de junho a 13 de julho.