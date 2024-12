Agora sim, é oficial. Benfica e FC Porto integram o pote 2 para o sorteio do Mundial de Clubes.

Através de um comunicado, a FIFA anunciou a distribuição das 32 equipas em prova pelos quatro potes em sorteio, que acontece esta quinta-feira, às 18h.

Recorde-se que o primeiro pote é composto pelas quatro equipas mais bem classificadas da Europa, juntamente com as quatro mais bem classificadas da América do Sul. No pote 2, onde estão Benfica e FC Porto, integram as restantes oito equipas europeias.

O Mundial de Clubes decorre entre os dias 15 de junho e 13 de julho.

Conheça a distribuição dos potes:

Pote 1

Man. City (Inglaterra), Real Madrid (Espanha), Bayern Munique (Alemanha), PSG (França), Flamengo (Brasil), Palmeiras (Brasil), River Plate (Argentina) e Fluminense (Brasil);

Pote 2

Chelsea (Inglaterra), Borussia Dortmund (Alemanha), Inter (Itália), FC Porto (Portugal), Atlético Madrid (Espanha), Benfica (Portugal), Juventus (Itália) e Salzburgo (Áustria);

Pote 3

Al Hilal (Arábia Saudita), Ulsan HD (Coreia do Sul), Al Ahly (Egito), Wydad AC (Marrocos), Monterrey (México), Club Léon (México), Boca Juniors (Argentina) e Botafogo (Brasil);

Pote 4

Urawa Red Diamonds (Japão), Al Ain (Emirados Árabes Unidos), Espérance Sportive de Tunisie (Tunísia), Mamelodi Sundowns (África do Sul), Pachuca (México), Seattle Sounders (Estados Unidos), Auckland City (Nova Zelândia) e Inter Miami (Estados Unidos).