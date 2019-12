Logo após a derrota na final do Mundial de Clubes, Jorge Jesus começou por dizer que o Liverpool é a melhor equipa do mundo, mas que isso não se notou pela exibição dos jogadores do Flamengo.



«O Flamengo fez um grande jogo. Jogou só contra a melhor equipa do mundo, mas não se notou. Notaram-se duas grandes equipas. Pela forma como o jogo estava a decorrer, quem fizesse um golo poderia sair vencedor. Sofremos golo num contra-golpe, estávamos prevenidos, mas a qualidade individual deles foi determinante. Fomos mexendo com o jogo, já havia jogadores com fadiga. Era importante termos mais velocidade nos corredores, por isso tirámos o Éverton e Arrascaeta, dois jogadores importantes com bola, mas já não conseguiam chegar. Fizemos tudo. Tivemos a ultima oportunidade pelo Lincoln. Tenho muito orgulho em ser treinador destes jogadores, em ter montado esta grande equipa. Jogámos contra a melhor equipa do mundo, mas no jogo viu-se duas grandes equipas, Flamengo e Liverpool, ao mais alto nível», disse o técnico português, em declarações reproduzidas pela RTP1.



Um golo de Firmino, na primeira parte do prolongamento, deu o primeiro título de campeão mundial aos «reds» de Jurgen Klopp.



