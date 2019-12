O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai condecorar Jorge Jesus com a Ordem do Infante D. Henrique, informou este sábado a Presidência da República no seu site oficial.



O técnico português será condecorado «pelo prestígio que o seu trabalho como treinador lhe granjeou, bem como a Portugal» pode ler-se na nota emitida.



Lembre-se que o anúncio da condecoração surge minutos após a derrota do Flamengo na final do Mundial de Clubes.



A nota emitida pela Presidência da República:

O Presidente da República decidiu condecorar Jorge Jesus com a Ordem do Infante D. Henrique, pelo prestígio que o seu trabalho como treinador lhe granjeou, bem como a Portugal.

Depois de importantes vitórias em Portugal, Jorge Jesus afirmou-se também no estrangeiro e, em particular no Brasil e na América Latina, com a vitória do Flamengo no “Brasileirão” e na Taça dos Libertadores.

Jorge Jesus é assim agraciado, como o foram no passado outros treinadores portugueses de grande destaque e, nomeadamente, que também ganharam grandes títulos internacionais.