O Chelsea é o primeiro finalista desta nova versão do Mundial de Clubes depois de vencer o Fluminense por 2-0. João Pedro, na estreia, bisou frente à equipa onde se formou com dois golaços que carimbaram a presença dos «blues» no jogo decisivo da competição.

Sob o calor tórrido em New Jersey, o Chelsea entrou melhor e o primeiro lance esteve nos pés do ex-Benfica, Enzo Fernández. O médio argentino recebeu a bola isolado na área, mas o remate acabou por ficar bloqueado na defesa brasileira do Fluminense.

A equipa de Londres estava por cima e o primeiro golo não tardou muito, e que golo. Logo na estreia pelo novo clube, João Pedro aproveitou um ressalto de um cruzamento de Pedro Neto e fez um remate em arco perfeito, indefensável para Fábio.

Pedro Neto estava endiabrado na ala esquerda dos ingleses e pouco depois do golo, o internacional português cruzou para a cabeça de Malo Gusto. Grande defesa de Fábio a evitar o segundo golo dos «blues» em menos de cinco minutos.

Depois do início de jogo mais forte do Chelsea, o Fluminense respondeu numa das poucas oportunidades que teve no primeiro tempo. Grande combinação entre Cano e Hércules, com o médio de 24 anos a fazer a bola passar pelo guardião Sanchéz. Valeu à formação inglesa Cucurella que cortou a bola mesmo em cima da linha de golo e evitou o empate no encontro.

Ainda antes do intervalo, foi assinalada uma grande penalidade a favor do Fluminense. Depois de um livre batido por Renê, a bola acabou por bater em cheio no braço de Chalobah dentro da área. No entanto, o VAR entrou em ação e reverteu o penálti, contribuindo para os festejos dos adeptos dos ingleses.

Na segunda parte, Renato Gaúcho fez entrar Everaldo para o Fluminense e o avançado quis logo fazer estragos. Aos 55 minutos, o jogador brasileiro conduziu a bola sozinho e obrigou Sanchéz a uma boa defesa depois de um remate rasteiro. Mas quem não perdoou foi novamente João Pedro.

Com o Fluminense balanceado no ataque à procura de recuperar da desvantagem, Enzo Fernández recuperou a bola e colocou de trivela na desmarcação do avançado brasileiro. Curiosamente formado no Fluminense, João Pedro não teve piedade e fuzilou a baliza de Fábio para o 2-0.

A dez minutos do fim, Nicolas Jackson teve uma oportunidade de ouro para dilatar ainda mais o marcador. O inglês recuperou a bola no meio-campo ofensivo e, com Palmer sozinho no centro da área, Jackson preferiu tentar o remate mas atirou ao lado, para grande desagrado do colega de equipa.

Até ao final do encontro o resultado não mais se alterou e o Chelsea carimbou a passagem à Final do Campeonato do Mundo de Clubes. Os blues esperam agora pelo adversário que sairá da outra meia-final entre PSG e Real Madrid, que se joga esta quarta-feira.

O jogo decisivo será novamente no MetLife Stadium, no próximo domingo, dia 13 de julho às 20h.

A Figura: João Pedro

Não podia ser de outra forma. O avançado brasileiro contratado este verão ao Brighton teve uma estreia de sonho com dois grandes golos. A passagem do Chelsea à final do Mundial de Clubes fica marcada de forma indelével com o nome de João Pedro.

O momento: segundo golo de João Pedro

O Chelsea foi claramente superior ao Fluminense durante quase todo o encontro, no entanto, o segundo golo do Chelsea novamente marcado pelo avançado ex-Brighton veio dar tranquilidade aos «blues». Foi também o tento que confirmou a final para a formação de Londres.