O Manchester City conquistou o Mundial de Clubes! Os «citizens» ganham o troféu pela primeira vez na sua história após golearem o Fluminense por 4-0.



Foi um jogo sem grande história até pelo início de grande qualidade dos campeões europeus. Logo aos 40 segundos, a equipa orientada por Guardiola, que teve Bernardo e Rúben Dias na equipa inicial, abriu o marcador.



Erro de Marcelo no início da jogada, Aké recuperou e atirou, de fora da área, ao poste. Na recarga, Álvarez marcou com o peito e abriu caminho ao passeio do City na Arábia Saudita. O Fluminense sentiu sempre tremendas dificuldades para sair a jogar desde trás fruto da pressão quase asfixiante do oponente - ainda assim, não abdicou das suas ideias.



O Manchester City apenas apanhou um susto quando Cano surgiu na cara de Ederson, mas o lance não contou por fora de jogo do avançado. Os ingleses acabariam por chegar ao 2-0 graças a um autogolo de Nino e ficou com uma mão no troféu.



O campeão da América do Sul conseguiu o primeiro remate perigoso à baliza contrária aos 42 minutos na sequência de um canto. Foi pouco até pela posse de bola que o Flu teve.



O Manchester City entrou para a segunda metade decidido a dar a estocada final no encontro. Bernardo Silva teve uma excelente ocasião logo aos 48 minutos e depois foi Foden a testar a atenção de Fábio. O inglês acabaria por marcar o golo que tanto procurou à entrada para os vinte minutos finais depois de um cruzamento delicioso de Álvarez.



O argentino tornou-se figura incontornável do jogo ao assinar o 4-0 a final a passe de Matheus Nunes - entrou 82 minutos. Uma goleada inteiramente justa do Manchester City que permite a Guardiola fazer história e tornar-se no treinador que mais vezes ganhou esta competição (quatro).