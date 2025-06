António Silva, jogador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o triunfo das águias frente ao Auckland City, por 6-0, para o Grupo C do Mundial de Clubes:

(jogo) «Sabíamos que tínhamos de fazer alguns golos para a nossa questão no grupo ficar mais fácil. Acho que entrámos um bocado com a ânsia de querer fazer muitos golos, o que prejudicou um bocado na primeira parte. Depois tivemos aquela paragem muito longa (no intervalo), que não foi benéfica porque quebrou o ritmo do jogo. Mas conseguimos preparar-nos para a segunda parte e fazer cinco golos».

(vão ver o Bayern-Boca?) «Temos a viagem para o hotel. Costumamos ver os jogos, como é óbvio, ainda por cima um do nosso grupo».

(é possível pontuar frente ao Bayern Munique?) «Claro que sim. Por que não? Somos o Benfica, vamos para o jogo para ganhar».