Andrea Belotti foi castigado com um jogo de suspensão pela expulsão no jogo com o Boca Juniors (2-2), na primeira jornada do Grupo C do Mundial de Clubes.

O avançado italiano, de 31 anos, viu o cartão vermelho direto, ao minuto 72, na sequência de um lance aparatoso com Ayrton Costa, em que acertou com a chuteira na cabeça do defesa argentino.

Desta forma, Belotti falha o jogo com o Auckland City (20 de junho, 17:00, TVI) e regressa às opções de Bruno Lage para o embate com o Bayern Munique (24 de junho, 20:00), que fecha o Grupo C.