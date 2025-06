Os internacionais Anatoliy Trubin, Orkun Kökcü e Kerem Aktürkoglu já integraram o estágio do Benfica, na Flórida, de preparação para o Mundial de Clubes. As águias estreiam-se na prova no dia 16 de junho (23:00), frente ao Boca Juniors, no Hard Rock Stadium, em Miami.

O guarda-redes Trubin esteve na derrota da Ucrânia no amigável frente ao Canadá (4-2), enquanto Kökcü e Aktürkoglu representaram a Turquia nos testes diante dos Estados Unidos da América (vitória por 2-1) e do Canadá (derrota por 1-0). O extremo marcou um golo no triunfo frente aos norte-americanos.

Os restantes internacionais, António Silva, Adrian Bajrami, Samuel Dahl, Leandro Barreiro, Andreas Schjelderup e Vangelis Pavlidis, devem ser integrados esta quinta-feira, dia em que Bruno Lage concede uma folga ao plantel.

O Benfica integra o Grupo C do Mundial de Clubes, no qual terá como adversários o Boca Juniors (16 de junho, 23:00), o Auckland City (20 de junho, 17:00) e o Bayern Munique (24 de junho, 20:00).