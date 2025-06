Diogo Costa continua a evoluir favoravelmente no tratamento a um problema muscular no adutor da coxa direita, tendo sido visto, esta quarta-feira, a fazer corrida no treino ministrado por Martín Anselmi, em Nova Jérsia. Na comitiva portista, persiste a esperança de que o guarda-redes poderá vir a ser opção ainda durante a fase de grupos do Mundial de Clubes.

O internacional português lesionou-se a poucos dias do arranque da prova, tendo falhado o jogo de estreia dos dragões, frente ao Palmeiras (0-0).

Cláudio Ramos, habitual suplente de Diogo Costa, assumiu a baliza dos azuis e brancos e foi mesmo um dos melhores em campo na partida disputada no MetLife Stadium, em Nova Jérsia.

O FC Porto regressa ao ativo no Mundial de Clubes já esta quinta-feira, para defrontar o Inter Miami (20:00, TVI). O encontro disputa-se no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Antes, às 00:30 portuguesas, o treinador dos dragões, Martín Anselmi, antevê o duelo com a equipa onde atuam figuras como Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets ou Jordi Alba.

