Manuel Neuer mostrou-se irritado pela lesão de Jamal Musiala, num lance que envolveu o guarda-redes do PSG, Gianluigi Donnarumma, e não poupou nas palavras após o encontro que ditou o afastamento do Bayern Munique do Mundial de Clubes.

«É uma situação em que não é preciso entrar assim! É arriscado. Ele está disposto a aceitar o risco de poder magoar o adversário. Fui à beira dele e disse-lhe: “não queres ir ver o nosso jogador?”. É justo, por respeito, ir até lá e desejar tudo de bom ao rapaz. E ele fez isso. Desejamos que não seja tão grave como parece, mas seguramente que o será», referiu o guarda-redes dos bávaros, citado pelo jornal Bild.

Musiala lesionou-se com gravidade no tornozelo esquerdo, nos últimos instantes da primeira parte do jogo com o PSG, a contar para os quartos de final do Mundial de Clubes, após ter chocado com Donnarumma quando este se lançou no relvado para agarrar a bola.

O guardião do clube francês ficou visivelmente abalado com a situação e já desejou as melhoras a Musiala, através das redes sociais.