A um colosso europeu, segue-se outro no caminho do PSG no Mundial de Clubes. Depois da vitória por 2-0 frente ao Bayern Munique, Nuno Mendes, lateral-esquerdo português que alinha na equipa parisiense, falou à imprensa antes de saber o resultado do Real Madrid-Borussia Dortmund, mas deixou logo aí uma garantia para a meia-final da prova. «A equipa que vier, vamos enfrentá-la da mesma maneira como (o fizemos) nos outros jogos. Vamos entrar para ganhar», disse, aos jornalistas.

Ainda assim, lá comentou o na altura meramente hipotético reencontro com Kylian Mbappé, que acabaria por se concretizar após o triunfo do Real por 3-2, nos quartos de final do torneio.

«Dá-me prazer jogar contra todos os jogadores, mas sim, o Kylian já esteve conosco», lembrou o defesa português, citado pelo jornal Ouest France.

Nuno Mendes deixou ainda uma mensagem de incentivo para Jamal Musiala, jogador do Bayern Munique que se lesionou com gravidade no duelo com o PSG: «Sentimos muito por ele. Ele é um dos melhores jogadores e desejamos-lhe um regresso mais forte», disse, citado pela estação germânica Sky.