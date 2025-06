Expulsos no jogo frente ao Benfica, Nicolás Figal e Ander Herrera foram castigados pela FIFA com quatro jogos de suspensão e falham o que resta jogar ao Boca Juniors no Grupo C do Mundial de Clubes. Os dois jogadores apenas voltarão a poder atuar no torneio caso a equipa argentina atinja as meias-finais.

Figal, recorde-se, foi expulso perto do minuto 90 do duelo com as águias na sequência de uma falta duríssima sobre Florentino, que lhe valeu o vermelho direto. Quanto a Herrera viu o cartão encarnado no banco de suplentes, pelos protestos veementes enquanto o árbitro da partida, o mexicano César Ramos, analisava as imagens do lance que resultou num penálti favorável ao Benfica, que Di María converteu, perto do intervalo.

O duelo entre as duas equipas ficou ainda marcado pela expulsão de Andrea Belotti, avançado das águias, ao minuto 72, por ter acertado com a chuteira na cabeça de Ayrton Costa. O internacional italiano foi sancionado com dois jogos de suspensão.

Benfica e Boca Juniors integram o Grupo C do Mundial de Clubes, juntamente com Bayern Munique e Auckland City. Na segunda jornada da poule, as águias defrontam os neozelandeses, a 20 de junho (17:00, TVI), e os argentinos medem forças com o emblema alemão, no dia seguinte.