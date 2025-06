Na antevisão ao jogo com o Auckland City, da segunda jornada do Grupo C do Mundial de Clubes, Bruno Lage, treinador do Benfica, admitiu que os encarnados vão ter «vários desafios» para superar, esta sexta-feira.

«O primeiro passa por ter a mentalidade certa para vencer o jogo e garantir os três pontos. Sabemos da importância que o resultado vai ter, mas acima disso temos de ter respeito pelo adversário e a consciência de que temos de fazer uma boa exibição. Só assim se consegue um resultado mais expressivo. Já o fizemos no campeonato, na Liga dos Campeões e na Taça de Portugal, vencer por mais de três golos, mas isso tem como base o respeito pelo adversário e jogar bem», salientou o técnico das águias.

«Outro desafio é o horário e a temperatura. Muitos dos nossos jogadores já vão numa época longa, há que ter essa preocupação. Sentimos que há jogadores que têm tido uma maior dificuldade em se adaptarem às temperaturas e a determinados horários», acrescentou Bruno Lage.

Sobre o Auckland City, o treinador do Benfica explicou que «normalmente joga com uma linha de cinco e procura explorar as transições, com um bom ponta de lança, que segura bem a bola». No fundo, «vai querer dar uma imagem diferente» da que deixou no jogo de estreia na prova, que perdeu por 10-0 frente ao Bayern Munique.

Benfica e Auckland City defrontam-se esta quinta-feira (17:00, TVI), em Orlando, na Flórida. Pode acompanhar o jogo, ao minuto, pelo Maisfutebol.