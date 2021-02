As brasileiras Edina Alves e Neuza Back fizeram história ao integrarem a equipa de arbitragem da final do Mundial de Clubes, que o Bayern Munique venceu na semana passada, mas umas imagens que têm circulado nas redes sociais estão a causar polémica.

O Mundial foi realizado no Qatar e o xeique Joaan bin Hamad Al Thani, membro da família real, esteve na entrega dos troféus.

Na publicação viral, pode ver-se o xeique a cumprimentar os presentes, incluindo a equipa de arbitragem, menos as duas árbitras.

Gianni Infantino, presidente da FIFA, surge a cumprimentar as duas árbitras e a dizer-lhes algo, que, segundo as partilhas, será a indicação para que não cumprimentassem o xeique, por ser contra as regras do Islão o contacto físico com uma mulher que não seja do círculo familiar próximo.

Em comunicado, Infantino diz que se trata de «mentiras». «Congratulei-as pelo fantástico trabalho e desempenho durante a competição. Foi um marco para a FIFA ter, pela primeira vez, árbitras numa competição sénior masculina», acrescenta a nota.

«Como todos sabem, sou um forte defensor dos direitos humanos e tratamento igual de todos os seres humanos, independentemente do género, etnia, orientação sexual, religião e características físicas. Os estatutos dizem claramente que a FIFA está empenhada em respeitar todas as organizações reconhecidas de direitos humanos e fazer tudo ao seu alcance para promover a proteção desses direitos», acrescenta Infantino.