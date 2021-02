Depois de derrotar o Ulsan, o Tigres vai defrontar o Palmeiras, de Abel Ferreira, nas meias-finais do Mundial de Clubes.



Esta equipa mexicana tem vários nomes conhecidos quer do futebol português quer internacional com André-Pierre Gignac à cabeça. No México desde 2015, após uma época frustrante do Tigres, o internacional francês tornou-se num ídolo e no melhor marcador da história do clube.



O avançado engrandeceu a lenda ao marcar o golo decisivo na final da Liga dos Campeões da CONCACAF frente aos Los Angeles FC.



No entanto, há mais futebolistas de renome além de Gignac como Salcedo e Ayala. Os dois defesas somam 84 internacionalizações pela seleção asteca e já disputaram um Mundial e uma Copa América, por exemplo.



Além dos dois defesas, nota ainda para Diego Reyes, antigo jogador do FC Porto. Apesar de não ser titular indiscutível, o defesa já soma 14 jogos. Guido Pizzaro (ex-Sevilha), Rafael Carioca (antigo jogador de Spartak Moscovo e Atlético Mineiro) e Javier Aquino são outras das principais figuras do plantel às ordens de Tuca Ferretti, um brasileiro naturalizado mexicano.



O Tigres é capaz de se bater com as melhores equipas da América do Sul conforme provou no passado. Em 2015 os mexicanos alcançaram a final da Libertadores e só perderam contra o River Plate (3-0). Desde então que tem lutado sempre por títulos e venceu o Apertura em 2016. Em sentido contrário, perdeu duas finais da CONCACAF (2016 e 2017).



Os jogadores mais utilizados pelo Tigres: