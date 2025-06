Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, em declarações à DAZN Portugal, depois do empate diante do FC Porto (0-0), em jogo do Grupo A do Mundial de Clubes:

Este empate frente ao FC Porto é um bom ou um mau resultado?

«Quando não se pode ganhar, como foi o caso, não se perde, mas, sinceramente, tendo em conta aquilo que se passou durante os 90 minutos, acho que as duas equipas entraram nervosas e receosas, ao mesmo tempo, embora as oportunidades mais flagrantes tenham sido do Palmeiras, quer pelo Estêvão, quer por aquela situação em que o Cláudio Ramos defendeu duas ou três bolas. O Futebol é mágico. Se o segundo guarda-redes do FC Porto tem esta qualidade, imaginem o primeiro. Acho que, sem dúvida nenhuma, o melhor jogador do jogo foi o Cláudio Ramos, mas o futebol é mesmo assim. No computo geral, foi um jogo bem competitivo, bem disputado e, apesar e ter havido oportunidades dos dois lados, as mais flagrantes pertenceram-nos a nós. Seguimos na competição, vamos até ao fim, hoje levamos daqui um ponto».

Além do Cláudio Ramos, quem destaca mais na equipa do FC Porto?

«Para ser sincero, estou mais preocupado com a equipa do Palmeiras, acho que conseguimos impor o nosso jogo, acho que a chuva foi ótima porque deu velocidade ao relvado porque na primeira parte estava completamente seco. Conseguimos impor o nosso jogo e, como viram, nos últimos 10/15 minutos, fomos contundentes, conseguimos encostar o FC Porto lá atrás, conseguimos criar oportunidades, mas não conseguimos passar aquela coisinha amarela que estava entre os dois postes que foi o guarda-redes do FC Porto. Parabéns para eles e parabéns para nós que vamos analisar este jogo e perceber o que é que podemos fazer melhor para o próximo. Seguramente que no próximo vamos entrar mais afinados»