Martín Anselmi, treinador do FC Porto, em declarações à DAZN Portugal, depois do empate diante do Palmeiras (0-0), em jogo do Grupo A do Mundial de Clubes:

«Foi um resultado justo, creio que tivemos as nossas oportunidades, eles também tiveram as deles, foi um jogo muito disputado, muito intenso. Houve momento em que dominámos, fomos à procura do resultado, mas depois eles meteram jogadores mais frescos, experientes, investiram contra a nossa baliza, mas acho que o resultado é justo».

O que achou da exibição de Cláudio Ramos?

«Já tinha dito ontem na conferência de imprensa, sabíamos que podíamos contar com o Cláudio e hoje ele demonstrou-o».