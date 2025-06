Edinson Cavani começou a trabalhar no relvado a poucos dias do Boca Juniors, adversário do Benfica no Mundial de Clubes, revelar a lista de jogadores que vai levar à competição da FIFA que arranca a 14 de junho. No mesmo sentido, o experiente avançado de 38 anos publicou uma mensagem a dizer que «começou a contagem decrescente».

A verdade é que Cavani esteve quase a ser descartado do Mundial de Clubes depois de se ter ressentido de uma antiga lesão num dos gémeos. O avançado só tinha trabalhado no ginásio nos últimos dias, mas agora já está a fazer trabalho de campo, num programa especial que tem por objetivo recuperar o avançado a tempo da estreia do Boca Juniors no Mundial de Clubes, precisamente frente ao Benfica, a 16 de junho.

Edinson Cavani publicou, entretanto, uma mensagem nas redes sociais, com um vídeo da FIFA de promoção ao Mundial de Clubes, em que ele próprio aparece vestido de pugilista, com a seguinte mensagem: «Começou a contagem decrescente», certamente a apontar para a sua presença na competição que arranca a 14 de junho nos Estados Unidos.

O Boca Juniors vai viajar para os Estados Unidos no próximo domingo, mas só deverá anunciar a lista final de convocados a 10 de junho.