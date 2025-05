O treinador Miguel Angel Russo vai regressar ao Boca Juniors para comandar a equipa argentina no Mundial de Clubes onde irá defrontar o Benfica no Grupo C que conta ainda com os neozelandeses do Auckland City e os alemães do Bayern Munique.

Será a terceira passagem de Angel Russo pelo clube que joga no La Bombonera, depois de uma primeira experiência em 2007 e uma segunda de 2020 a 2021, num percurso que contou com a conquista de quatro títulos, entre os quais, uma Taça Libertadores.

Depois da última passagem pelo Boca, o experiente treinador de 69 anos treinou o Rosario Central e, mais recentemente, o San Lorenzo que conduziu até às meias-finais da última edição da liga argentina.

«O Miguel e eu chegámos a um acordo. A única coisa que ele tem a fazer agora é cortar oficialmente os laços que mantém com o San Lorenzo, o que não deve ser complicado», destacou um porta-voz do clube em declarações à agência Reuters.

Russo irá, assim, substituir Fernando Gago que foi afastado do comando técnico da equipa no passado mês depois da derrota no clássico com o River Plate, além de ter sido afastado da Taça Libertadores logo na fase preliminar.

O Boca Juniors estreia-se no Mundial de Clubes frente ao Benfica, a 16 de junho, antes de defrontar o Bayern (21 junho) e o Auckland City (24 de junho).