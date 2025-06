A imprensa brasileira fala num «amasso» do Palmeiras ao FC Porto, no Mundial de Clubes que está a decorrer nos Estados Unidos, mas João Mário, o porta-voz da equipa portuguesa esta segunda-feira, não concorda com essa perspetiva em relação ao jogo no MetLife Stadium, que acabou sem golos no domingo à noite.

«Não sei que jogo é que eles viram porque amasso não foi com certeza. Queríamos ganhar o primeiro jogo, não conseguimos, mas agora temos de olhar para as contas do grupo em que estamos todos empatados. Já estamos a pensar no próximo jogo e queremos dar uma boa resposta contra o Inter Miami», destacou o lateral em declarações aos jornalistas.

Um empate diante do adversário, em teoria, mais complicado do FC Porto, num relvado demasiado seco que também foi tema no final do jogo. «O campo não estava nas melhores condições, mas estava igual para as duas equipas, por isso não é desculpa. Em relação ao jogo, tivemos as nossas oportunidades, eles também as tiveram, mas conseguimos controlar o jogo na primeira parte e na segunda eles conseguiram impor-se mais. Foi um jogo bem disputado e o resultado acaba por ser justo», comentou.

Uma competição entalada entre duas temporadas, numa altura em que o FC Porto passa por uma fase de transição, depois de uma época em que venceu apenas Supertaça. «Temos que continuar o trabalho que temos vindo a fazer. Sabemos que podemos fazer muito mais, as pessoas são um pouco impacientes e acham que não podemos fazer mais, mas não é verdade. Temos vindo a trabalhar muito, queremos muito dar vitórias a este clube como estamos habituados, portanto é continuar a trabalhar que vamos ver os resultados», prosseguiu.

Os adeptos do Palmeiras estavam em clara maioria no primeiro jogo, mas o FC Porto não deixou de contar com um forte apoio, sustentado na comunidade de emigrantes em New Jersey. «É muito bom sentir o apoio a tantos quilómetros de casa. Saber que temos adeptos a apoiar e a dar o seu máximo é muito gratificante para nós, por isso quero agradecer-lhes e pedir-lhes que nos continuem a apoiar nos próximos jogos», destacou o lateral.

Com Diogo Costa a recuperar de problemas físicos, Cláudio Ramos acabou por ser uma das figuras do jogo, com uma série de intervenções determinantes. «Foi uma pena termos perdido o Diogo para o último jogo, esperamos que ele recupere prontamente, mas o Cláudio fez um grande jogo ontem e é sinal que temos uma equipa muito unida e estamos todos prontos para quando chegar a oportunidade. O Cláudio demonstrou ontem que está mais do que preparado para defender a nossa baliza», referiu.

Depois do Palmeiras, segue-se o Inter Miami de Lionel Messi. «É uma competição curta, são apenas três jogos e não podemos facilitar. Temos que procurar os três pontos. Vai ser um jogo mais mediático por estar o Messi do outro lado, mas eles também têm outras qualidades, outros jogadores bons e temos de estar preparados para qualquer situação. Claro que temos de estar sempre mais atentos ao Lionel Messi no momento ofensivo deles, mas penso que, se o conseguirmos anular bem, vamos conseguir ser superiores ao Inter Miami e temos de estudar bem o adversário para conseguirmos os três pontos, que é o que queremos», previu.

O defesa comentou ainda a nova posição em campo, uns metros mais à frente, num sistema com três centrais. «Tenho-me sentido bem, o Martim é um excelente jogador, temo-nos conectado bem e o mister tem optado assim. Estou muito feliz», referiu ainda.