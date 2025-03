Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, os quatro clubes brasileiros que vão participar no Mundial de Clubes no próximo verão, uniram-se para enviar uma carta conjunta dirigida à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a pedir que os respetivos jogos da 12.ª jornada do Brasileirão sejam adiados, devido à proximidade do arranque da prova organizada pela FIFA que vai decorrer, no mês de junho, nos Estados Unidos.

Na referida carta, os quatro clubes justificam o pedido com a necessidade de adaptação ao fuso horário, mas também para a deslocação e adaptação ao local onde vão ficar concentradas para os jogos do Mundial de Clubes.

O Palmeiras será o primeiro clube brasileiro a entrar em ação no Mundial de Clubes, a 15 de junho, frente ao FC Porto de Martín Anselmi, em nova Iorque.

No mesmo dia joga também o Botafogo de Renato Paiva frente ao Seattle Sounders, enquanto no dia seguinte joga o Flamengo diante dos tunisinos do Espérance, enquanto o Fluminense estreia-se no dia 17 frente aos alemães do Borussia Dortmund.

Ora, a 12.ª jornada do Brasileirão está marcada para dia 11 de junho, apenas quatro dias antes das estreias do Palmeiras e Botafogo.

Falta agora conhecer a resposta da CBF em relação aos quatro jogos da 12.ª jornada: Botafogo-Mirassol, Fluminense-Ceará, Palmeiras-Juventude e Sport-Flamengo.