Está quase a começar o primeiro Mundial de Clubes com 32 clubes provenientes de seis confederações que vai permitir jogos intercontinentais e também vai proporcionar algumas confusões, como aconteceu agora com o Chelsea que ao referir-se ao jogo com os brasileiros do Flamengo, colocou o símbolo do América do México.

O clube carioca respondeu com humor. «Hola, que tal?», respondeu o Flamengo, em espanhol, na mesma publicação que, entretanto, já foi apagada pelo clube londrino e substituída por outra já com o símbolo do clube brasileiro correto.

Flamengo e Chelsea vão defrontar-se a 20 de junho, no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, em jogo do Grupo D do Mundial de Clubes que conta ainda com os tunisino do Espérance Tunis e com os norte-americanos do Los Angeles FC.