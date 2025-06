Cláudio Ramos, guarda-redes do FC Porto, em declarações à DAZN Portugal, depois do empate do FC Porto diante do Palmeiras (0-0), em jogo do Grupo A do Mundial de Clubes:

Substituiu o Diogo Costa e cumpriu o seu papel. Satisfeito?

«Como é óbvio, estamos tristes pelo Diogo, é o nosso capitão e o nosso guarda-redes titular, mas isto é um trabalho dos guarda-redes, desenvolvido ao longo da época, e quem trabalha bem como nós trabalhamos, estamos sempre preparados, independentemente de jogar o Diogo, o Cláudio ou o Samuel».

Não sofreu golos, mas acha injusto o resultado de hoje?

«Acho que foi um resultado justo, houve oportunidades de ambas as partes, são duas grandes equipas e acho que o resultado foi justo».