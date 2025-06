Pierluigi Collina, presidente da comissão de árbitros da FIFA, está convencido que os guarda-redes não vão ter problemas em adaptar-se à nova regra do International Board (IFAB) que vai já ser aplicada no Mundial de Clubes que arranca este sábado. Caso demorem mais de oito segundos a recomeçar o jogo, o árbitro pode assinalar um pontapé de canto contra, numa medida que visa evitar perdas de tempo propositadas e aumentar o tempo de jogo.

«É a novidade mais importante, e que na verdade tem como objetivo terminar com as perdas de tempo. Será implementada em todas as competições de futebol a partir deste verão. Já foi aplicada na Taça Libertadores e na Taça Sul-Americana e funcionou muito bem», começa por explicar o antigo árbitro italiano, em entrevista ao jornal As.

O responsável máximo pela arbitragem da FIFA está convencido que os guarda-redes vão adaptar-se facilmente à nova regra. «Se os guarda-redes sabem que será assinalado um canto contra, não vão arriscar. De facto, nos primeiros 160 jogos da Libertadores e da Taça Sul-Americana só se aplicou a regra por duas vezes. Tenho a certeza que os guarda-redes não vão demorar 15, 20 ou 25 segundos a marcar um pontapé de baliza. Está é uma boa notícia para o jogo», destaca.

Outra das regras, já aplicada na liga portuguesa, é que apenas os capitães das equipas podem dirigir-se ao árbitro. «Tem estado a correr muito bem nas competições em que já foi aplicada. É uma oportunidade para melhorarmos as relações entre os jogadores e o árbitro. Os jogadores podem continuar a falar, mas em alguns momentos específicos só o capitão pode falar. É para que o árbitro se possa explicar. É uma forma de melhorar a relação entre todos», comentou.

As restantes alterações estão quase todas relacionadas com as mudanças tecnológicas, como os fora de jogo semiautomáticos, a câmara integrada nos árbitros. «O objetivo é que se possam sempre evitar erros, porque mesmo os melhores árbitros podem falhar. O nosso grande objetivo é não ter que utilizar a tecnologia. Queremos ter a tecnologia, mas não usá-la. Em qualquer caso, se algo acontece é bom para todos que a tecnologia nos salve», comentou ainda o antigo árbitro.