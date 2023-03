A FIFA confirmou esta quinta-feira que já há nove clubes qualificados para o novo formato do Mundial de Clubes que, a partir de 2025, vai passar a contar com 32 equipas a representar seis confederações. Entre as equipas já qualificadas estão o Palmeiras de Abel Ferreira e o Flamengo de Vítor Pereira, bem como o Chelsea e o Real Madrid, os últimos campeões da Europa.

Uma competição que vai realizar-se de quatro em quatro anos e começa por contar com os vencedores da maior competição de clubes de cada Confederação nas quatro edições que antecedem o Mundial, como é o caso da Liga dos Campeões na Europa ou a Taça Libertadores na América do Sul. A única exceção será a Oceânia que terá apenas um representante que será determinado pelo clube que conseguir melhores resultados no período combinado dos quatro anos.

Com a primeira edição prevista para 2005, já são conhecidos, pelo menos, dois clubes qualificados por Confederação. Já falámos do Palmeiras e do Flamengo, que venceram as últimas duas edições da Libertadores, podemos também acrescentar o Chelsea (2020/2021) e Real Madrid (2021/22) que também venceram as duas últimas edições da Liga dos Campeões.

No caso europeu e sul-americano, caso hajam clubes a vencer o troféu continental por mais de uma vez, a vaga será preenchida com o recurso ao ranking da confederação relativo ao mesmo período de quatro anos. A Europa, além dos quatro vencedores da Champions, conta com mais oito vagas-extra, enquanto a América do Sul, com um total de seis representantes, terá também mais duas vagas-extra.

África também já conta com dois clubes qualificados, o Al Ahly (Egito) e o Wydad Casablanca (Marrocos), tal como a CONCACAF (América Central, Norte e Caraíbas), como Monterrey (México) e Seattle Sounders (EUA), mas na Ásia está apenas apurado o Al Hilal, da Arábia Saudita. Na Oceânia, o Auckland é, nesta altura, o clue mais bem posicionado para conseguir a vaga da Oceânia, mas depende ainda de resultados futuros.

No total, já estão qualificados nove dos 32 clubes que vão decidir o título Mundial em 2025.

As restantes vagas serão preenchidas da seguinte forma:

Europa (UEFA): 12 vagas (mais uma para o anfitrião)

América do Sul (Conmebol): 6 vagas

África (CAF): 4 vagas

ÁSIA (AFC): 4 vagas

Concacaf: 4 vagas

Oceânia (OFC): 1 vaga