O Benfica foi o primeiro clube a receber o novo troféu do Mundial de Clubes que vai estar em digressão entre os clubes participantes até ao arranque da competição da FIFA, que está marcado para 14 de junho.

O novo troféu, criado de raiz para o novo formato da competição, já esteve na tribuna presidencial do Estádio da Luz no decorrer do jogo com o Famalicão, na passada sexta-feira, e este sábado vai estar também em exposição no Benfica Store no Estádio da Luz até às 15h00.

Trata-se de uma peça em ouro de 24 quilates e apresenta inscrições, gravadas a laser, das 211 federações que fazem parte da FIFA, além de textos escritos em treze línguas e braille e a posição aproximada dos planetas nos dias de 21 de maio de 1904, dia da fundação da FIFA, e 14 de junho de 2025, dia do pontapé de saída do Mundial.

Um troféu que é inspirado na Tabela Periódica dos elementos químicos e pelos Discos de Ouro da missão espacial Voyager, com intuito de unir o planeta, mantendo a tradição do futebol para as próximas gerações.

Depois do Estádio da Luz, o troféu deverá viajar para o Dragão, bem como aos estádios dos restantes 30 participantes na prova da FIFA.

O vencedor de cada uma das edições, receberá, depois, uma réplica deste troféu com o seu nome e emblema gravados.

Recordamos que o Benfica está integrado no Grupo C e terá como adversários os argentinos do Boca Juniores, os neozelandeses do Auckland City e os alemães do Bayern Munique.