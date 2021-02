Douglas Costa publicou uma fotografia nas redes sociais com o troféu do Mundial de Clubes, conquistado pelo Bayern Munique na passada quinta-feira. O internacional brasileiro deu um modesto contributo para essa conquista, com apenas dezasseis minutos em campo na final frente aos Tigres, mas não perdeu o sentido de humor.

O avançado não saiu do banco no primeiro jogo frente ao Al Ahly e, na final, só foi chamado ao jogo, aos 74 minutos, já depois do determinante golo de Pavard, entrando para o lugar de Kingsley Coman.

Para dizer o que lhe ia na alma, Douglas Costa fez uma comparação com os tempos de escola. «Quando você pede para os seus amigos da escola para por o seu nome no trabalho de grupo! Hahahah brincadeiras a parte ... Campeão do mundo!», escreveu Douglas Costa», escreveu o brasileiro na conta pessoal do Instagram.