Júlio César, antigo guarda-redes da seleção do Brasil, representou Flamengo, Inter Milão e Benfica ao longo da carreira, três clubes que vão estar no Mundial de Clubes do próximo verão. Em conversa com a DAZN, o antigo internacional refere-se ao clube português com emoção, mas diz que o coração está mesmo dividido entre o emblema nerazurro dos italianos e o rossonero dos brasileiros.

O antigo guarda-redes foi anunciado como reforço do Benfica no final do verão de 2014, pouco depois da histórica meia-final do Mundial 2014 entre o Brasil e a Alemanha que acabou com uma embaraçosa goleada de 7-1 para a equipa da casa.

«O Flamengo foi onde começou tudo. O Benfica recebeu-me depois num período que julgo ter sido o mais difícil da minha carreira, após o Mundial2014 e daquela meia-final com a Alemanha (1-7). Foi muito emotivo, cheguei mesmo a pensar em encerrar a minha carreira», recorda o antigo guarda-redes.

Júlio César não acabou a carreira, pelo contrário, relançou-a no Benfica, depois de experiências pouco felizes no Queen Park Rangers e no Toronto FC. «Veio o Benfica, assinei um contrato, fiquei três anos e meio e ganhei oito títulos com o Benfica, o que foi uma experiência muito boa na altura», lembra.

A verdade é que Júlio César chegou ao Estádio da Luz já no ocaso da carreira. Antes disso, tinha jogado oito temporadas no Flamengo e outras sete no Inter Milão. Se tivesse de escolher um clube para vencer a renovada competição da FIFA, Júlio César apontaria para o clube que lhe abriu as portas do futebol.

«É difícil escolher um para ganhar o Mundial de Clubes, mas o coração vai sempre para o Flamengo, mesmo que seja rossonero [as cores do Milan, rival do Inter]. Faço sempre essa brincadeira. Sempre que me perguntam quem vai ganhar o Mundial, respondo sempre que vai ser a equipa rossonera. Ficam sempre surpreendidos, mas depois digo, “calma, é o Flamengo”», diz a rir.

Mais complicado será uma possível final entre Flamengo e Inter Milão. Júlio César leva as mãos à cara e dá um grito: «Não me faças essa pergunta. Assim colocas-me verdadeiramente em dificuldades. Assim vou para Marte», reagiu, dizendo que preferia partir o troféu para dar um pedaço a cada um dos clubes.

