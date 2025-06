Claude Makélélé, antigo internacional francês, agora no papel de comentador desportivo, manifestou-se rendido à forma de jogar de João Neves, logo após a vitória do Paris Saint-Germain sobre os norte-americanos do Seattle Sounders (2-0), esta segunda-feira, no Mundial de Clubes.

O antigo jogador foi à flash-interview e, depois de duas perguntas sobre o jogo, desmultiplicou-se em elogios a João Neves, em relação à forma como já domina a lingua portuguesa, mas, sobretudo em relação à forma como se destaca em campo.

«Gosto de tudo o que tu fazes em campo. És um jogador de equipa, sabes o que estás a fazer. És um dos melhores jogadores do PSG, dá-me prazer ver-te jogar. Continua assim!», atirou o antigo médio que fez carreira em clubes como Marselha, Real Madrid, Chelsea e também no PSG.