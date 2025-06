Os mexicanos do Monterrey apresentaram uma inovação tática, nas bolas paradas, no decorrer do empate que impuseram, na última madrugada, ao Inter Milão (1-1), na estreia no Mundial de Clubes.

Sérgio Ramos, com assistência do ex-portista Oliver Torres, deu vantagem à equipa mexicana, mas Lautaro Martínez empatou para os vice-campeões europeus ainda na primeira parte.

Foi já depois dos golos que o Monterrey surpreendeu ao montar duas barreiras na defesa de um livre favorável aos italianos. Duas barreiras, separadas por pouco mais de dois metros, a defender as extremidades da baliza, mas deixando um «buraco» no meio.

Ainda é cedo para tirar conclusões sobre a invulgar disposição dos jogadores, mas a verdade é que, neste caso, resultou, com Mkhitaryan a ficar confuso e a acertar numa das barreiras.