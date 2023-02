O Al Hilal venceu o Wydad Casablanca no desempate por penáltis (5-3), depois de um empate 1-1 no final do prolongamento e, desta forma, marcou encontro com o Flamengo de Vítor Pereira para uma das meias-finais do Mundial de Clubes que está a decorrer em Marrocos.

A equipa marroquina esteve muito perto de garantir o apuramento no tempo regulamentar, depois de ter-se adiantado no marcador, no início da segunda parte, aos 52 minutos, com um golo do lateral Ayoub El Amloud.

No entanto, a equipa saudita, com o ex-portista Marega de início, arriscou tudo nos instantes finais do jogo, lançou o ex-sportinguista Luciano Vietto e Andre Carrillo, que além do Sporting também jogou no Benfica, e acabou por conseguir empatar o jogo já em tempo de compensação.

Um empate que surgiu na sequência de uma falta de Jabrane que, além de ter ditado a sua expulsão, com dois amarelos consecutivos, permitiu também a Mohamed Kanno nivelar o resultado desde a marca dos onze metros.

Não houve mais golos no prolongamento, mas houve mais uma expulsão, com o autor do golo do Al Hilal também a ver dois amarelos e o consequente vermelho aos 94 minutos, num lance que deixou as duas equipas a jogar de dez para dez.

A eliminatória acabou por decidir na lotaria dos penáltis, onde o Al Hilal acabou por ser mais feliz e venceu por 5-3. A equipa saudita vai, agora, defrontar o Flamengo de Vítor Pereira na próxima terça-feira.

Fica agora a faltar encontrar o adversário do Real Madrid na outra meia-final que vai sair do embate entre os norte-americanos do Seattle Sounders e os egípcios do Al Ahly que, nesta altura, já decorrer em Tanger.