Esta quinta-feira, por volta das 18h00, arranca o sorteio, em Miami, que vai definir os adversários de Benfica e FC Porto no Mundial de Clubes que vai decorrer, no verão de 2025, nos Estados Unidos. Um bom pretexto para recordarmos as regras que a FIFA definiu para garantir uma competição com «equilíbrio, diversidade geográfica e competitiva».

As 32 equipas classificadas para esta primeira edição alargada já estão distribuídas por quatro potes com oito equipas [Benfica e FC Porto estão no Pote 2]. O Pote 1 conta com os quatro clubes europeus e os quatro sul-americanos com melhor posição no ranking de suas confederações. O Pote 2 é composto pelas oito equipas restantes da UEFA. O Pote 3 reúne as duas equipes com melhor ranking na Ásia (AFC), na África (CAF) e nas Américas Central, do Norte e Caribe (Concacaf), além das duas equipes sul-americanas restantes. O Pote 4 tem as duas equipas que cada uma dessas regiões, além do representante da Oceania e do representante do país sede, o Inter Miami.

Algumas restrições serão impostas ao longo do sorteio, incluindo o princípio de que nenhum grupo poderá ter mais de uma equipe da mesma confederação continental. Isso aplica-se a todas as confederações, menos à UEFA, que será representada por doze equipas no torneio, portanto, quatro dos oito grupos terão dois clubes europeus.

Outra regra diz que clubes do mesmo país não podem ficar no mesmo grupo e que todos as equipas do Pote 1 ocuparão a primeira posição dos grupos que forem sorteados. Além disso, por motivos de classificação, os dois clubes dos Estados Unidos, Inter Miami e Seattle Sounder, serão automaticamente alocados na quarta posição dos grupos A e B, respetivamente. O Inter Miami vai fazer o jogo de abertura da competição no Estádio Hard Rock, em Miami, com o Sounders abrindo sua campanha no Lumen Field, em Seattle, logo a seguir.

O sorteio vai ditar a constituição de oito grupos com quatro equipas cada, sendo que os dois primeiros classificados rumam à fase a eliminar, que terá jogos, a uma mão, a partir dos oitavos de final.

O Mundial irá decorrer de 15 de junho a 13 de julho de 2025.

Conheça a distribuição dos potes:

Pote 1

Man. City (Inglaterra), Real Madrid (Espanha), Bayern Munique (Alemanha), PSG (França), Flamengo (Brasil), Palmeiras (Brasil), River Plate (Argentina) e Fluminense (Brasil);

Pote 2

Chelsea (Inglaterra), Borussia Dortmund (Alemanha), Inter (Itália), FC Porto (Portugal), Atlético Madrid (Espanha), Benfica (Portugal), Juventus (Itália) e Salzburgo (Áustria);

Pote 3

Al Hilal (Arábia Saudita), Ulsan HD (Coreia do Sul), Al Ahly (Egito), Wydad AC (Marrocos), Monterrey (México), Club Léon (México), Boca Juniors (Argentina) e Botafogo (Brasil);

Pote 4

Urawa Red Diamonds (Japão), Al Ain (Emirados Árabes Unidos), Espérance Sportive de Tunisie (Tunísia), Mamelodi Sundowns (África do Sul), Pachuca (México), Seattle Sounders (Estados Unidos), Auckland City (Nova Zelândia) e Inter Miami (Estados Unidos).