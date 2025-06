Um golo solitário Antoine Griezmann não foi suficiente para o Atlético Madrid continuar no Mundial de Clubes. O Botafogo de Renato Paiva aguentou o nulo até muito perto do final do jogo e o golo solitário do internacional francês revelou-se insuficiente para os espanhóis ultrapassarem os brasileiros num grupo em que os três primeiros acabaram com seis pontos.

Era uma missão praticamente impossível para o Atlético de Madrid que tinha de contar com um improvável desaire do Paris Saint-Germain diante do Seattle Sounders ou bater os brasileiros por mais de três golos de diferença.

A primeira possibilidade caiu ainda no decorrer da primeira parte quando, no outro jogo, Vitinha serviu Kvaratskhelia para o primeiro golo da noite. Restava à equipa de Diego Simeone desatar a marcar golos ao campeão sul-americano, mas o conjunto de Renato Paiva foi sempre uma equipa competitiva e muito bem organizada.

O Botafogo chegou a este jogo com duas vitórias, uma delas sobre o campeão da Europa, que lhe deram fôlego para encarar o jogo desta tarde com toda a tranquilidade, diante de um Atlético bem mais apertado em termos de resultados. A equipa de Diego Simeone, assumiu as despesas do jogo, com um ataque formado por Giulliano Simeone, Sorloth, Julián Álvarez e Conor Gallagher, mas o Botafogo aproveitou muito bem a subida dos colchoneros para responder com transições rápidas, quase sempre dirigidas a Igor Jesus, a principal referência do ataque do Fogão.

As oportunidades multiplicaram-se nas duas balizas e o intervalo chegou a voar e com polémica, com o Atlético Madrid a reclamar uma falta de Gregore sobre Julián Álvarez, mas, depois de ver as imagens no monitor, o árbitro decidiu nada assinalar e o nulo seguiu intacto para a segunda parte.

Com o PSG a vencer no outro jogo, o Atlético tinha mesmo de marcar três golos e Diego Simeone prescindiu de Gallagher para reforçar o ataque com o experiente Griezmann. O Atlético cresceu no jogo, mas o Botafogo continuou muito equilibrado e a ameaçar as redes de Oblak, quase sempre pelos pés de Igor Jesus.

Face a um calor tórrido, que obrigou os jogadores a refrescarem-se constantemente junto do banco, o jogo seguiu, assim, com parada e resposta, mas com o tempo a correr a favor do Botafogo que, com os minutos a passar, foi encolhendo na defesa do resultado.

O Atlético Madrid acabou por chegar ao golo, aos 87 minutos, com Julián Álvarez a servir Griezmann que já não marcava há dezoito jogos. O Botafogo ainda passou por alguns calafrios, nos sete minutos de compensação, mas segurou o resultado que lhe atribui o segundo lugar do Grupo B, com os mesmos 6 pontos do que o líder PSG e também os mesmos 6 pontos que o Atlético que acaba por ficar pelo caminho, aliás, é a primeira equipa europeia a ficar pelo caminho nesta competição.

Griezmann faz o golo e o PSG agradece.

Figura do jogo: Antoine Griezmann

Trouxe uma nova dinâmica ao ataque do Atlético Madrid e acabou por marcar o golo solitário do jogo, quebrando um jejum de dezoito jogos sem marcar. Não serviu de muito ao Atlético, mas serviu ao PSG que, com este golo, subiu ao primeiro lugar do grupo.

Momento do jogo: penálti por marcar antes do intervalo

Já perto do intervalo, Gregone pisou Julián Álvarez no interior da área, num penálti que parecia inequívoco, mas, quando foi ver as imagens, o árbitro terá detetado uma falta anterior de Sortloth e não assinalou o castigo máximo que teria proporcionado uma segunda parte bem diferente na perspetiva dos colchoneros.