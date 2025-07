O Chelsea é o grande vencedor do Mundial de Clubes depois de bater, na final, o Paris Saint-Germain por 3-0, num jogo em que Cole Palmer, com dois golos e uma assistência, acabou também por ser eleito o Bola de Ouro do torneio.

Nos restantes prémios entregues pela FIFA, Robert Sánchez, guarda-redes do Chelsea, também numa noite inspirada, venceu o prémio Luvas de Ouro, enquanto o PSG teve de contentar-se com o prémio de melhor jovem da competição, entregue a Désiré Doué.

Ainda havia alguma expetativa quanto ao prémio da Bota de Ouro, que consagra o melhor marcador da prova, mas este ficou mesmo para Gonzalo Garcia, jovem goleador do Real Madrid que marcou quatro golos e somou ainda uma assistência.

Na corrida também estava Pedro Neto, com três golos, mas o avançado português ficou em branco esta noite. Cole Palmer marcou dois golos, mas tinha só mais um, marcado ao Palmeiras, e também fechou com três golos.