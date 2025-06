A FIFA respira de alívio em relação às assistências aos jogos do Mundial de Clubes. Depois de meses de muitas dúvidas quanto à recetividade dos adeptos ao novo formato com 32 clubes, os primeiros jogos mostraram que a aposta do organismo está a ter sucesso, com mais de 60 mil adeptos no jogo inaugural e um recorde de assistência no Paris Saint-Germain-Atlético Madrid. Mesmo o duelo entre o FC Porto e o Palmeiras contou com mais de 46 mil adeptos no MetLife Stadium.

Apesar de não ter ainda havido um jogo com lotação esgotada, os números do arranque da competição são promissores. Logo no jogo de abertura, no embate entre o Inter Miami de Lionel Messi com o Al Ahly, no Hard Rock Stadium, onde o Benfica vai jogar esta noite, registou-se uma assistência de 60.927 adeptos, num recinto que tem capacidade máxima para 64.764.

O melhor registo até ao momento, no entanto, registou-se no Rose Bowl, em Los Angeles, com 80.619 adeptos nas bancadas do histórico estádio que tem capacidade para 92.542, um recorde absoluto na competição da FIFA, mesmo no formato anterior, com apenas sete clubes.

«A FIFA deseja agradecer a todos os envolvidos por terem tornado o jogo inaugural deste histórico Mundial de Clubes um êxito rotundo. Este jogo marcou a rota do que promete ser um torneio épico nos Estados Unidos, onde os aficionados do futebol terão a oportunidade única na vida de ver, em casa, algumas das melhores equipas do mundo e as estrelas maiores do jogo em ação», destacou a FIFA em relação ao jogo inaugural.

Os Estados Unidos têm um sistema de venda de bilhetes em que os preços vão variando consoante a procura. A verdade é que os números iniciais apontavam para preços elevados e uma procura baixa de ingressos, daí as crescentes criticas, mas os valores caíram de forma abrupta a poucos dias do arranque da competição e as vendas começaram a crescer.

Mesmo na estreia do FC Porto frente ao Palmeiras, no MetaLife Stadium, em New Jersey, apesar das muitas cadeiras vazias, estavam mais de 46 mil adeptos nas bancadas, 46.275, segundo os números oficiais, num recinto que tem capacidade máxima para 82.500 adeptos.