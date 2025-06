O Brasil é o país mais representado no Mundial de Clubes, com 142 jogadores inscritos. Na lista divulgada pela FIFA na manhã desta quinta-feira, a Argentina surge em “vice”, com 104 jogadores. O pódio é encerrado pela Espanha, que conta com 54 jogadores.

Quanto a Portugal, surge no quarto lugar, com 49 jogadores inscritos para o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. O top-5 conta também com os anfitriões, ou seja, 43 norte-americanos inscritos.

O Mundial de Clubes arranca no domingo e prolonga-se até 13 de julho.

Conheça todos os portugueses inscritos na prova.

Benfica: Diogo Ferreira, André Gomes, António Silva, Rui Silva, Gonçalo Oliveira, Leandro Santos, Florentino, João Veloso, Rafael Luís, Renato Sanches, Diogo Prioste, Bruma, Tiago Gouveia, João Rego e Eduardo Fernandes.

FC Porto: Diogo Costa, Cláudio Ramos, Diogo Fernandes, João Mário, Martim Fernandes, Francisco Moura, Zé Pedro, Gabriel Brás, Vasco Sousa, André Franco, André Oliveira, Fábio Vieira, Domingos Andrade, Gil Martins, João Teixeira, Gonçalo Borges e Rodrigo Mora.

Al Ain: Rui Patrício e Fábio Cardoso.

Al Hilal: João Cancelo e Rúben Neves.

Chelsea: Pedro Neto e Dário Essugo.

Bayern Munique: Raphaël Guerreiro, João Palhinha e David Daiber.

Juventus: Francisco Conceição e Alberto Costa.

Man City: Rúben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes.

PSG: Nuno Mendes, Gonçalo Ramos, Vitinha e João Neves.

Fluminense: Guga.

LAFC: Ryan Raposo.