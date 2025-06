Faltou um golo para o Mamelodi Sundowns comandado por Miguel Cardoso chegar aos oitavos de final do Mundial de Clubes. A sensacional equipa sul-africana esteve quase sempre por cima do jogo, teve mais posse de bola, mas não conseguiu desfazer o nulo diante do Fluminense, em Miami, e, desta forma, são os brasileiros que acompanham o Borussia Dortmund para a fase a eliminar da competição da FIFA.

O Mamelodi chegou à última jornada com três pontos, apenas menos um do que o Fluminense e Dortmund, com toda a legitimidade para sonhar com uma qualificação para a próxima fase. Uma legitimidade que foi crescendo à medida que o jogo foi decorrendo, com Mamelodi a assumir as despesas do jogo, obrigando os cariocas a recuar em toda a linha.

A equipa africana instalou-se junto à área de Fábio e esteve muito perto de marcar, num lance em que Lucas Ribeiro destacou Mathews que permitiu a defesa do guarda-redes brasileiro. Foi a melhor oportunidade na primeira parte e deixou o treinador Renato Gaúcho com os cabelos em pé. Assim que o árbitro ditou a primeira pausa para hidratação, o treinador brasileiro não escondeu a sua insatisfação face à exibição dos seus jogadores. A verdade é que o Flu melhorou depois dessa pausa e Jhon Arias, a passe de Matheus Martinelli, até teve uma oportunidade para marcar, mas atirou ao lado.

No entanto, já na segunda parte, a equipa de Miguel Cardoso voltou a crescer no jogo e obrigou novamente o Fluminense a recuar em toda a linha. Seguiram-se uma série de oportunidades e muitos calafrios na área brasileira, mas faltaram melhores decisões no momento da finalização aos sul-africanos.

Sem fazer muito por isso, foi o Fluminense que esteve mais perto do golo, com German Cano a acertar no poste na sequência de um cruzamento da direita, mas este foi um dos poucos ataques dos brasileiros que, com o passar do tempo, começaram a gerir o nulo, como a mais forte possibilidade de carimbarem o passaporte para os oitavos de final. A equipa de Renato Gaúcho voltou a passar por novos calafrios, mas acabou por segurar o empate que lhe permite seguir em frente.

Com este empate, o Fluminense garante o segundo lugar do Grupo F, com cinco pontos, atrás do Borussia Dortmund, que venceu o grupo, com sete pontos. Os brasileiros vão, agora, aguardar pelo desfecho do Grupo E para saber se vão defrontar o Inter Milão, Monterrey ou River Plate.

Figura: Fábio segura precioso nulo

O gurada-redes do Fluminense foi decisivo com uma série de defesas ao longo do jogo. Logo a abrir o jogo defendeu um remate de Lucas Ribeiro e, logo a seguir, aos 7 minutos, voou para fazer uma defesa, com o braço, a um remate de Tashreeq Matthews, naquela que foi a melhor oportunidade do Mamelodi na primeira parte.

Momento do jogo: Cano no poste!

O Fluminense sofreu a bom sofrer, mas podia ter resolvido a contenda mais cedo, mais precisamente ao minuto 57, quando, na sequência de um cruzamento da direita, German Cano rematou de primeira ao poste. A bola não entrou e os brasileiros tiveram mesmo de sofrer até ao fim.