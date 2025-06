O FC Porto está obrigado a vencer os egípcios do Al Ahly, esta madrugada [2h00, com transmissão na TVI], para ainda aspirar chegar aos oitavos de final do Mundial de Clubes que está a decorrer nos Estados Unidos, num jogo que poderá acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol.

A equipa de Martin Anselmi não depende de si própria e, além de ter de vencer o último jogo, terá de contar que, à mesma hora, o Inter Miami de Lionel Messi vença o Palmeiras de Abel Ferreira.

Martin Anselmi repetiu o mesmo onze nos dois primeiros jogos e, apesar de já ter utilizado vinte jogadores, não deverá promover muitas alterações para este terceiro embate, uma vez que o treinador está a apostar na consolidação de um onze base para atacar o início da nova temporada.

Diogo Costa continua a fazer trabalho de recuperação e dificilmente irá a jogo, enquanto Martim Fernandes também está em dúvida, depois de ter trabalhado de forma condicionada na véspera do jogo.

Recordamos que o FC Porto soma apenas um ponto no Grupo A depois de ter empatado com o Palmeiras (0-0) e de ter perdido com o Inter Miami (1-2).

Confira o onze provável do FC Porto na galeria associada