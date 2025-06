O Inter Milão, finalista da Liga dos Campeões, não foi além de um empate diante dos mexicanos do Monterrey, na última madrugada, na estreia no Mundial de Clubes. Os mexicanos estiveram a vencer e obrigaram os italianos a irem atrás do prejuízo.

No Rose Bowl, em Los Angeles, o central veterano espanhol Sérgio Ramos deu uma liderança inesperada ao Monterrey, aos 25 minutos, num lance com assistência do também espanhol Oliver Torres, antigo jogador do FC Porto, mas, ainda na primeira parte, aos 42 minutos, o argentino Lautaro Martínez repôs a igualdade.

Na estreia do técnico romeno Christian Chivu, antigo defesa do emblema de Milão, a formação italiana só não chegou ao triunfo por culpa própria, com particular destaque para Lautaro Martínez que teve duas excelentes oportunidades na segunda metade para fazer o segundo golo e virar o resultado.

