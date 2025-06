O sensacional Mamelodi Sundowns, comandado pelo português Miguel Cardoso, estreou-se no Mundial de Clubes com uma vitória sobre os sul-coreanos do Ulsan (1-0) e, desta forma, passa a liderar o Grupo F, à frente do Borussia Dortmund e Fluminense que empataram nesta primeira ronda (1-1). Uma surpresa num jogo que começou com atraso devido ao mau tempo que se fez sentir em Orlando.

Passada a tempestade, num jogo que com apenas três mil adeptos nas bancadas de um recinto com capacidade para 25 mil, a equipa sul-africana destacou-se no marcador, aos 36 minutos, com um golo de Rayners que viria a ser uma das figuras deste jogo, uma vez que marcou mais dois golos que acabaram por ser anulados após intervenções do VAR.

Os sul-coreanos ainda tentaram o empate na segunda metade, mas a equipa de Miguel Cardoso defendeu a curta vantagem e acabou por confirmar o seu primeiro triunfo na prova da FIFA, destacando-se isolada no primeiro lugar de um grupo que conta ainda com o Borussia Dortmund e Fluminense.