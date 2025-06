Neymar revela que foi sondado por várias equipas para jogar no Mundial de Clubes que está a decorrer nos Estados Unidos, entre as quais, o Fluminense, mas preferiu aproveitar a pausa no Brasileirão para recuperar a melhor forma.

«Eu estou bem fisicamente. Fiquei tendo essas conversas com algumas equipas para jogar o Mundial. O Fluminense foi uma coisa que ficou bem perto de acontecer, mas preferi ficar para treinar um pouco mais. Estou a cem por cento fisicamente, mas preciso estar melhor ainda para poder voltar muito bem», destacou o avançado em declarações ao «Flow Podcast», depois de ter jogado 30 minutos num jogo promovido por um de seus patrocinadores.

Depois de um arranque de temporada fustigado por problemas físicos, Neymar comentou ainda as críticas que lhe têm sido dirigidas por falta de compromisso no Santos e pelos muitos compromissos que mantém à parte do futebol.

«As pessoas têm uma visão do que eu sou como jogador, como atleta. Todo mundo pensa que as festas que eu fiz, os Carnavais que eu fui, foram todos os dias, todas as vezes, e não no momento que eu poderia fazer essas coisas, em folga, em férias», começou por referir recordando que está a jogar ao mais alto nível há mais de quinze anos.

«Não é à toa que estou há quinze anos no auge, jogando em grandes equipas, continuando na seleção brasileira. É muita dedicação, tem que abrir mão de muita coisa, sei bem do que estou a falar. Não é fácil chegar aonde cheguei. Sinto muito orgulho de tudo que estou a fazer», acrescentou.